A árdua caminhada em busca de água na Índia

Na aldeia de Telamwadi, a cerca de 150 quilómetros da metrópole de Bombaim (Mumbai), há falta de água no poço local. Mulheres e meninas caminham sob o sol para encher os seus recipientes com a escassa água que tem sido abastecida todos os dias por um camião-tanque.

O Departamento de Meteorologia da Índia (IMD) lançou o alerta para uma onda de calor esta semana para a região de Bombaim, a capital financeira do país, e várias partes do estado de Maharashtra.

As mulheres trazem vários recipientes para poderem abastecer-se de água para as suas famílias, usando cordas para puxar baldes com água do poço. O caminho para a aldeia de Telamwadi, a cerca de dois quilómetros do poço, é feito sob o sol.

Os habitantes da aldeia contam que o cenário se repete todos os anos, entre Março e Maio, quando as temperaturas sobem até quase os 40ºC, antes da época de monções que começam em Junho.