Descidas, subidas e campeões

O Benfica tem nas mãos a hipótese de se sagrar campeão nacional de futebol neste domingo. Se os "encarnados" vencerem o seu jogo, podem abrir o espumante e fazer a festa, uma jornada antes do fim do campeonato. Uma festa que começará no estádio José Alvalade, casa do rival Sporting, algo que na história só aconteceu por uma vez, em 1975.

O Sporting, por sua vez, entrará em campo já sabendo se ainda terá hipóteses de chegar a um lugar de acesso à Liga dos Campeões. Isto porque, no sábado, o Sp. Braga joga, no Bessa, com o Boavista e, em caso de triunfo, garante o terceiro lugar.

Também o Benfica estará atento aos jogos de sábado. No caso das "águias" é o embate entre o Famalicão e o FC Porto que lhes interessa. Isto porque se o FC Porto perder, os benfiquistas serão os novos campeões nacionais e entrarão em Alvalade já nessa condição.

Já na hipótese de os portistas não serem capazes de irem além do empate na deslocação a Famalicão, bastará ao Benfica empatar no embate contra o Sporting para conquistar o título.

A luta pela permanência inicia-se já nesta sexta-feira. Marítimo, Paços de Ferreira e Santa Clara lutam por uma vaga no play-off que colocará uma destas equipas a jogar contra o terceiro classificado da II Liga - quem levar a melhor nesses dois jogos tem lugar marcado entre os "grandes" do futebol português na próxima temporada.

O Marítimo (23 pontos) parte em vantagem para esta corrida, mas o Paços de Ferreira (20 pontos) e o Santa Clara (19 pontos) ainda podem ter uma palavra a dizer.

Os madeirenses são os primeiros a entrar em acção, nesta sexta-feira, frente ao Vizela – terminam o campeonato com uma deslocação ao Estoril. Quanto ao Paços de Ferreira recebe o Rio Ave no domingo e encerra o campeonato com uma deslocação a Braga. Já o Santa Clara recebe no sábado o Portimonense e defronta o Benfica na Luz na última jornada.

Na luta pelos lugares europeus, e com o Sporting ainda com essa remota hipótese de aceder à Champions e puxar o Sp. Braga para a Liga Europa, o V. Guimarães foi o mais recente clube a assegurar uma vaga na Liga Conferência. Aos vimaranenses deve juntar-se o Arouca, aproveitando a vaga surgida fruto da final da Taça de Portugal entre FC Porto e Sp. Braga.

Aqui encontra o calendário e os horários das transmissões televisivas das partidas desta jornada da I Liga e aqui a mesma informação mas relativa à II Liga, onde o Moreirense já se sagrou campeão e assegurou a subida ao primeiro escalão mas onde ainda resta um lugar disponível para promoção directa à I Liga.

Farense (63 pontos) e Estrela da Amadora (60) são os dois candidatos ao lugar, com os algarvios a jogarem já nesta sexta-feira com o Benfica B, enquanto os amadorenses recebem domingo o Nacional.

No pólo oposto da tabela, há ainda quatro equipas a lutar pela vida: Nacional (33), B-SAD (31), Trofense (29) e Sp. Covilhã (28) - as duas últimas equipas descem automaticamente à Liga 3 e o penúltimo classificado disputa a manutenção com um clube da terceira divisão, de onde já saíram Belenenses e União de Leiria, que neste sábado lutam pelo título – no caso de vencerem os "azuis" serão os primeiros a serem campeões nos três escalões da modalidade em Portugal.

Mas não é só em Portugal que se pode a ficar a conhecer o campeão. Em Inglaterra, o Manchester City vive situação semelhante à dos "encarnados". Pode ser campeão no sábado se o Arsenal perder com o Nottingham Forest ou no domingo, se derrotar o Chelsea.

Também em França o PSG pode fazer a festa, bastando-lhe um empate na visita ao terreno do Auxerre no domingo. Já na Alemanha o Bayern Munique não depende apenas de si nem de uma vitória sobre o RB Leipzig. Precisa de uma escorregadela do Borussia Dortmund no domingo.

Já com o título entregue ao Nápoles, a Itália vai descobrir na quarta-feira o vencedor da Taça de Itália num jogo entre Fiorentina e Inter de Milão.

À margem do futebol, as atenções continuam centradas no ciclismo, onde João Almeida está a 22 segundos do primeiro lugar da Volta à Itália, depois de uma semana de Giro.

