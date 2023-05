Antonio Carbajal, o primeiro “Cinco Copas”

O guarda-redes mexicano esteve no primeiro jogo do Maracanã no Mundial de 1950 e só na despedida do Inglaterra 66 é que usou luvas. E, pelo meio, recusou o Real Madrid.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Lothar Matthaus, Gianluigi Buffon. Quatro gigantes do futebol mundial, nomes reconhecíveis em qualquer canto do mundo. E quatro entre os oito jogadores que cometeram a proeza de jogar em cinco fases finais de Mundiais de futebol, sendo que CR7 e Leo talvez ainda não tenham ficado pela mão cheia de Mundiais. Uma coincidência interessante: entre os oito “pentas”, só há um país que tem mais do que um, o México. Tem três e teve o primeiro. Antes de Rafa Márquez e Andrés Guardado, Antonio Carbajal, lendário guarda-redes do “El Tri”, foi o primeiro “Cinco Copas”, entre 1950 e 1966. E só no último jogo do último Mundial é que usou luvas, porque, como alguém lhe disse, “gato com luvas não apanha ratos”.