Dia Internacional contra a Homofobia, a Bifobia e a Transfobia

Tanto a UE como alguns dos seus Estados-membros têm alcançado progressos no que toca à garantia do respeito dos direitos fundamentais nos quais assenta a nossa União. As evoluções legislativas, a jurisprudência e as iniciativas políticas contribuíram para uma melhoria concreta da vida das pessoas e para a construção de sociedades mais igualitárias.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt