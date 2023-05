TAP: a arte de perguntar sobre o SIS sem fugir do objecto da comissão de inquérito

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP ouve esta semana o ex-adjunto de João Galamba, a chefe de gabinete do ministro e o próprio ministro das Infra-Estruturas. As audições estão marcadas para quarta e quinta-feira e um dos temas mais sensíveis em cima da mesa é o da intervenção do Serviço de Informações de Segurança (SIS) na apreensão do computador de Frederico Pinheiro, o adjunto exonerado pelo ministro das Infra-Estruturas. Neste ponto há uma espécie de linha fina que separa a forma certa da forma errada de fazer perguntas. Isto porque a CPI trabalha com base num objecto previamente definido: avaliar a execução da tutela política da gestão da TAP.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt