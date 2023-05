O museu Rembrandt vai montar um estúdio de tatuagens de obras do pintor

O projecto “Rembrandt do homem pobre” pretende aproximar os jovens da Casa Museu Rembrandt. De 19 a 25 de Junho, artistas vão fazer um estúdio pop-up para fazer tatuagens inspiradas na obra do pintor.

Nos Países Baixos, os fãs de Rembrandt vão poder levar a admiração pelo pintor do século XVII a outro nível: tatuá-lo na pele.

O projecto “Rembrandt do homem pobre” tem o objectivo de atrair o público de faixas etárias mais jovens à Casa Museu de Rembrandt. Para isso, artistas de tatuagens dos estúdios Schiffmacher e Veldhoen vão fazer um estúdio pop-up no museu de 19 a 25 de Junho. As tatuagens inspiradas na obra de Rembrandt que os visitantes podem escolher estão disponíveis no site do projecto.

Foto Algumas das imagens disponíveis Casa Museu Rembrandt

Ao The Guardian, o director do Museu da Casa de Rembrandt, Milou Halbesma, explicou que o museu quer incluir novos artistas nas actividades desenvolvidas e aproximar as obras a novos públicos. “Queremos trabalhar com artistas holandeses para nos conectarmos com o público. Dar resposta ao desafio que todos os museus enfrentam: aproximar-nos das próximas gerações”, disse.

Segundo Henk Schiffemacher, um dos artistas integrantes do projecto, com 45 anos de experiência a tatuar em Amesterdão, o nome do projecto baseou-se na expressão que um velho artista de tatuagens (que não nomeou) utilizou para descrever a ideia: “Rembrandt dos pobres”.

A Casa Museu de Rembrandt não é o primeiro museu holandês que tenta atrair os mais jovens. O Museu de Van Gogh, escreve o The Guardian, já colaborou com uma empresa de streetwear chamada Daily Paper, em 2020. O RIjksmuseum lançou uma colecção de roupa e pranchas de surf inspiradas em obras de Vermeer em parceria com a Associação de Surf de Amesterdão.

No site do projecto “Rembrandt do homem pobre”, é possível reservar um horário para se fazer a tatuagem, ainda que o museu reserve algumas vagas para visitantes que decidam na hora pôr Rembrandt na sua pele. Antes de fazer a tatuagem, os interessados devem aceitar os termos e condições e preencher, previamente, um formulário obrigatório.

Cada tatuagem tem um valor que vai dos 100 aos 250 euros e cada reserva carece de um depósito de 50 euros.