Na Capital Verde da Europa estamos sempre em contacto com a natureza

Na capital da Estónia o cidadão sente-se sempre próximo da natureza. "Oitenta por cento dos residentes têm uma área verde a menos de 300 metros. Há 60 parques e 11 áreas protegidas na cidade. E 13,8% da área de Talin é protegida." As palavras são de Krista Kampus, directora executiva da Capital Verde da Europa, galardão que Talin orgulhosamente exibe este 2023.

"O verde brilha em Talin. Aqui e ali, um pouco por todo o lado. Novos projectos surgem e são um retrato da frescura que a cidade parece exalar. Krista Kampus sente-se recompensada pelo trabalho desenvolvido no âmbito da Capital Verde da Europa", escreve o Sousa Ribeiro, que andou a descobrir a "ambição" da cidade em matéria de sustentabilidade. "Uma cidade com o potencial que tem, que tão bem se expressa ao longo das suas ruas que ainda parecem, aqui e acolá, cheirar a um tempo medieval, foca-se num futuro mais saudável, com projectos aparentemente bem alicerçados."

