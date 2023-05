A salvação disco de Jessie Ware

“Treasures to be found/ Medicine of life/ Freedom is a sound/ And pleasure is a right!” A ponte que leva ao refrão de That! Feels good!, a primeira canção do álbum homónimo, situa-nos com precisão: ao quinto álbum, a inglesa Jessie Ware está a fazer música celebratória, uma festa da liberdade (artística, pessoal, sexual). A canção, essa, tem tudo o que podemos pedir a um exercício revivalista disco em modo banda: guitarras picadinhas, teclados funk, metais esguios (e irresistivelmente funk na parte final), muitas vozes em coro e uma cantora imperial.

