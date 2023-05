O cortejo académico voltou às ruas do Porto. As imagens do dia de festa (e trânsito)

O encontro estava marcado para as 14 horas, na Praça da República: começou assim o cortejo da Queima das Fitas do Porto. Os milhares de estudantes da Academia desceram depois a Rua de Camões, num desfile que terminou em frente à Câmara Municipal, com as habituais bengaladas nas cartolas.

O cortejo de 43 carros reúne, anualmente, cerca de 400 mil pessoas, entre estudantes e visitantes. Os universitários de todas as instituições de ensino superior do Porto desfilam pela cidade com as cores dos cursos e carros alegóricos.

A Queima das Fitas arrancou este domingo com alguns percalços: ficou marcada por longas filas e problemas em trocar o bilhete pela pulseira que seria usada para comprar bebidas e comida no Queimódromo. Perante as queixas de estudantes que ficaram à porta do recinto, a Federação Académica do Porto anunciou um sistema híbrido de pagamentos.