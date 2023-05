Homem “desesperado” entra com carro no serviço de urgência do Hospital de Cascais

Um homem entrou com o carro no serviço de urgência do Hospital de Cascais, onde se barricou, mas foi rapidamente detido pela GNR, ao início da tarde deste domingo.

Com esta inusitada forma de protesto, quis chamar a atenção para o que afirma ser a falta de resposta deste e de outros hospitais a que tem recorrido para ser tratado aos seus problemas de saúde.

Em três folhas A4 coladas nos vidros da viatura, queixava-se de ser "sistematicamente discriminado" pelo Hospital de Cascais, segundo a SIC Notícias, que exibiu imagens da viatura.

"Saio pacificamente após ver o jipe da GNR no retrovisor!! No entanto, gostaria de saber a razão de estar a ser sistematicamente discriminado neste hospital??? Estou há dois anos e meio a pedir ajuda!!!", lia-se numa das folhas.

Afirmando-se "gravemente doente", o homem explicou que já passou por várias unidades de saúde privadas, onde terá gasto "milhares de euros", e que ficou "indignado e desesperado" depois de há dias ter ido ao serviço de urgência do Hospital de Cascais, onde considerou que não foi devidamente atendido, relatou a estação televisiva.

O carro danificou uma porta do serviço de urgência, sem provocar mais estragos nem causar feridos. "O incidente apenas causou danos materiais, não havendo a registar nenhum dano físico em nenhum utente ou colaborador do Hospital de Cascais", informou, entretanto, a unidade de saúde, em nota à imprensa. O caso foi "entregue às entidades competentes para efectivação das diligências julgadas necessárias". acrescentou.

Inaugurado em 2010 e gerido em parceria público-privada (PPP), o Hospital de Cascais tem 277 camas e dá resposta a cerca de 300 mil habitantes do concelho.