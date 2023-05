Um esqueleto humano não é um objecto. Nem mesmo num museu

Os chefes das missões antropológicas eram médicos, mas médicos que se interessavam pela antropologia, a geografia, a arqueologia e até a ornitologia. Passavam meses no terreno a cada campanha, recolhendo dados entre os povos de diferentes etnias nas ex-colónias portuguesas. Eram cientistas, mas trabalhavam no quadro de um regime — o do Estado Novo — que se serviu de boa parte da informação que reuniram para acentuar as diferenças entre portugueses e africanos, entre brancos e não-brancos.

