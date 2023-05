António Costa: “É sempre um gosto receber um telefonema do sr. Presidente”

O dia é de descentralizar a governação na iniciativa "Governo +Próximo", mas o primeiro-ministro não conseguiu passar ao lado do mais recente episódio que, em Lisboa, pôs o executivo em stand by à espera de uma demissão que não chegou a acontecer. Horas depois de ter travado a saída do ministro das Infra-estruturas, João Galamba (e contrariando a pretensão de Marcelo Rebelo de Sousa), António Costa garantiu a partir do Norte do país que não teme um telefonema do Presidente. “Eu nunca temo receber nenhum telefonema do sr. Presidente da República, é sempre um gosto receber um telefonema do sr. Presidente da República.”

O primeiro-ministro esteve esta manhã de visita a uma empresa de construção civil, em Braga, onde desvalorizou os acontecimentos de ontem e assumiu que o Governo está “focado, a trabalhar”. “A vida política é muito menos ficção do que aquilo que tradicionalmente julgam. Hoje é um novo dia, em que estamos a trabalhar, e seguiremos a trabalhar”, atirou.

António Costa foi ainda questionado sobre o facto de o ministro João Galamba, ao contrário dos restantes membros do Governo, estar ausente das iniciativas de hoje no périplo pelo distrito. “Amanhã já terá [agenda]”, rematou.