Zazu ajuda alunos em Gaia a sentirem-se mais “calmos e pacientes”

Todas as sextas-feiras, Zazu, um dos cães de assistência da Ânimas, vai à escola secundária Inês de Castro, em Vila Nova de Gaia, para ajudar alunos como Filipe ou Martim a melhorarem as notas, o comportamento e a assiduidade.

No projecto Confia, que começou em Dezembro, seis alunos abdicam do intervalo do início da tarde para interagirem com o golden retriever de dois anos. Às 14h, juntam-se numa sala de aula para Zazu receber festinhas e algumas guloseimas. Em troca, o cão dá-lhes a pata.

Segundo Catarina Cascais, voluntária que acompanha o animal nas visitas, já se nota uma melhoria no comportamento dos seis rapazes do 7º e 8º ano e uma “diminuição da agressividade entre eles”, declarou, citada pela Lusa.

“Todos eles apresentam alguns problemas comportamentais e, habitualmente, têm padrões de comportamento desajustados (…) do género faltar às aulas, disciplinares, agressões, muita falta de motivação e nós pretendemos contrariar um bocadinho isso trazendo para a escola uma actividade que seja mais lúdica, no ponto de vista deles, e depois ensinar-lhes padrões de comportamento adaptativos”, acrescentou.

“Aqui, o lado emocional é muito mais estimulado e eles são outros. Há uma oposição completa entre o estar no dia-a-dia e quando estão a interagir com o Zazu, a Ervilha ou o Feijão”, disse a directora, Manuela Carvalho.

Filipe, de 14 anos, acredita que a convivência com Zazu o tornou mais calmo e paciente. Martim, de 13 anos, diz o mesmo, contudo, destaca que isto só acontece quando está com o animal: “Dava-me jeito ter mais vezes o Zazu na escola.”