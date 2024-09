Em Gondomar, nasceu uma casa com paredes curvas e um telhado em forma de flor

O objectivo da família era construir uma habitação definitiva em Gondomar, no Porto, mas com uma arquitectura diferente de tudo o que já foi feito. Sandra Casinha, arquitecta responsável pelo projecto, optou por desenhar uma casa em forma de uma flor em plena Primavera — com as pétalas a desabrochar e visíveis desde a rua.

“Sigo sempre um caminho ligado à natureza no meu trabalho. É a minha forma de ver a arquitectura e uma fonte de inspiração. Acredito que a arquitectura é uma questão de bom senso entre a sustentabilidade e a arte. Tento sempre minimizar os custos de energia das casas e daí a ideia das pétalas que iluminam, mas também a protegem do sol”, explica, em entrevista ao P3.

As pétalas, construídas ao redor das varandas dos quartos, serviram de mote ao nome da casa, que se passou a chamar Pateos de Pételas. São feitas de tijolo e betão e, segundo a arquitecta, também de “equilíbrio e harmonia”. Por tudo isto, foram o elemento que mais tempo demorou a ser construído.

“Não foi complicado fazer, mas sim demorado. Os empreiteiros e eu conseguimos encontrar uma solução mais fácil de construção tanto a nível técnico como económico. Estávamos a construir uma coisa diferente e foi um momento muito giro. Portanto, posso dizer que foi uma boa dor de cabeça.”

O interior, adianta Sandra Casinha, segue continua com a lógica do corpo de uma flor: as paredes, ora direitas ora curvas, representam o interior das pétalas. Mas é escada, com a abertura no tecto em formato de coração, o elemento de união da casa.

As paredes, revestidas de tons claros, remetem para a natureza e, nas palavras da arquitecta, para um “espaço harmonioso e tranquilo”. Algumas foram pintadas de castanho-claro e outras de verde. Só a casa de banho das duas crianças da família salta à vista: “Escolhi o cor-de-rosa para sentirem um pico de alegria assim que acordassem. E para se sentirem no mundo delas”, acrescenta.

As obras da Casa Pateos de Pételas terminaram em 2023 com as divisões necessárias de uma habitação. No piso térreo está a cozinha, sala, escritório e uma casa de banho de serviço. O primeiro piso é composto por três quartos, duas casas de banho e, claro, uma flor.