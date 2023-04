Sergio Pérez vence GP do Azerbaijão em Fórmula 1

Piloto mexicano aproxima-se de Max Verstappen na liderança do Mundial de pilotos.

O mexicano Sergio Pérez (Red Bull) venceu neste domingo o Grande Prémio do Azerbaijão de Fórmula 1 e aproximou-se do líder do campeonato, o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), que foi segundo.

"Checo" Pérez, que somou a sexta vitória da carreira, segunda da temporada, cortou a meta após 51 voltas com 2,137 segundos de vantagem sobre Verstappen, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a ficar em terceiro, a 21,217 segundos.

Verstappen mantém a liderança do campeonato, com 93 pontos, mais seis do que Pérez, que é segundo.