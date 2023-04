Activistas climáticos voltam a ocupar escolas e faculdades. Queremos ver as tuas fotos

Depois de, em Novembro de 2022, activistas pelo clima terem ocupado escolas secundárias e faculdades de Lisboa, os estudantes repetem o movimento — mas, desta vez, expandem-no ao resto do país. As reivindicações centrais são o fim do investimento em combustíveis fósseis até 2030 e energia 100% renovável acessível para todas as pessoas até 2025.

As ocupações — "Primavera das Ocupas", como as baptizaram — estavam marcadas para Lisboa, Coimbra e Faro, mas também há activistas da Greve Climática Estudantil a ocupar a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, por exemplo. Ao PÚBLICO disseram não sair até haver 1300 pessoas inscritas no protesto de 13 de Maio, no porto de Sines, “a principal entrada de gás fóssil em Portugal”, organizado pela Parar o Gás, da qual a Greve Climática Estudantil faz parte.

