Rayo Vallecano surpreende líder Barcelona

O Barcelona não aproveitou a derrota na véspera do Real Madrid para aumentar a vantagem na Liga espanhola de futebol e também perdeu esta quarta-feira na deslocação ao estádio do Rayo Vallecano, por 2-1, em jogo da 31.ª jornada. A equipa catalã mantém a vantagem de 11 pontos para o rival de Madrid, mas ainda faltam sete jornadas para o final da prova. Caso tivesse conquistado os três pontos em Vallecas, a equipa treinada por Xavi teria dado um passo significativo rumo ao título, ao qual, no entanto, continua a ser a grande favorita.

O jogo começou mal para os catalães, que só venceram um dos últimos quatro jogos na Liga, com Álvaro Garcia a marcar aos 19 minutos para adiantar a formação de Vallecas, nona classificada, com 43 pontos. Fran Garcia ampliou a vantagem, aos 53 minutos, e o tento do polaco Lewandowski, o seu 18.º na prova, aos 83', não chegou para uma reacção "culé".

Na Galiza, o Celta de Vigo, treinado pelo português Carlos Carvalhal, venceu pela primeira vez nos últimos cinco jogos na La Liga, graças a um tento de Aidoo em cima dos 90 minutos da recepção ao Elche, a passe do argentino Franco Cervi (ex-Benfica). Os galegos subiram ao 12.º lugar, com 39 pontos, e têm agora nove pontos de vantagem em relação à zona de descida.

Já o Atlético de Madrid aproveitou bem a derrota do Real Madrid para se aproximar do rival na classificação. No entanto, o jogo de ontem começou mal para o Atlético - o sérvio Nastasic marcou aos 20' para o Maiorca - mas depois de chegar ao empate em cima do intervalo (golo do argentino Rodrigo De Paul) acabou por conseguir a vitória (3-1) na segunda parte, por Morata (47') e Ferreira-Carrasco (77'). A equipa de Diego Simeone é terceira classificada e está agora a apenas dois pontos do Real.