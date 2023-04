"As forças democráticas demonstraram solidez". Discurso de Lula marcado por protestos

Durante o discurso nas celebrações do 25 de Abril, na Assembleia da República, o Presidente brasileiro criticou as "ideologias extremistas impulsionadas pela ditadura dos algoritmos" que "propagam o ódio". Na mesma intervenção, condenou a invasão da Ucrânia e pediu respeito pelas soberanias nacionais.

O discurso foi marcado por duas interrupções dos deputados do Chega, que bateram nas bancadas após palmas dos restantes presentes no Parlamento.

"Chega de insultos, chega de envergonhar as instituições, chega de envergonhar o nome de Portugal", pediu, visivelmente irritado, Augusto Santos Silva. Mesmo assim, todos os doze deputados do partido de André Ventura se mantêm de pé, empunhando cartazes.

No final do discurso de Lula da Silva, aplaudido de pé pelas bancadas da esquerda e alguns deputados do PSD, o presidente da Assembleia da República pediu "formalmente desculpa em nome do Parlamento português" pelo que aconteceu durante o seu discurso e elogiou "a coragem e educação de que deu provas".