Andebol: FC Porto vence na Luz e deixa Benfica mais longe do título

Portistas isolam-se no segundo lugar, a um ponto do líder do campeonato, o invicto Sporting.

O FC Porto venceu este domingo o Benfica, por 28-29, na visita ao pavilhão da Luz, em jogo da 21.ª jornada do campeonato nacional de andebol, isolando-se no segundo lugar.

Os "dragões" somam 60 pontos, a um do líder Sporting, numa altura em que as duas equipas ainda vão ter de se defrontar no Dragão Caixa.

O Benfica ficou mais longe do título e deixa de depender só de si. Com 57 pontos, a equipa de Chema Rodríguez ocupa o terceiro lugar da tabela e ainda tem de visitar os "leões", em Alvalade.

Pelo Benfica destacou-se Petar Djordjic, com nove golos e grande eficácia na linha de sete metros. Nos "dragões", Rui Silva e Pedro Cruz, ambos com cinco remates vitoriosos, foram os melhores marcadores.

O Benfica entrou melhor no jogo de maior cartaz da jornada e conseguiu "cavar" uma diferença no marcador, surpreendendo o FC Porto e chegando a estar na frente por 6-2, com Paulo Moreno e Arnau a finalizarem com sucesso os contra-ataques das "águias".

Com Bélone Moreira sempre muito activo no corredor central, o Benfica esteve quase sempre na liderança do marcador (a excepção foi o 9-9 aos 14 minutos). Para a prestação da equipa de Chema Rodriguez contribuiu ainda Sergey Hernández, com defesas importantes, sobretudo nos livres de sete metros.

A diferença no marcador, que rondou sempre os três golos, ficou reduzida a 1 golo à saída para o descanso, com o Benfica a falhar na concretização por Vranjes e o FC Porto a aproveitar para golos fáceis por Iturriza e Pedro Cruz.

A segunda parte arrancou "apertada" com os dois emblemas a falharem vários lances de golo. O FC Porto conseguiu o empate a 15 golos logo no arranque, mas nos 10 primeiros minutos da segunda metade só se marcou por mais três vezes.

O desacerto do Benfica permitiu que o FC Porto se aproximasse, para, aos 47 minutos, se colocar na liderança pela primeira vez, por 21-22, com os dois conjuntos a entrarem nos cinco minutos finais empatados a 26-26.

Na fase decisiva, a 20 segundos do fim, já depois de o Benfica ter feito o empate num livre de sete metros, Magnus Andersson pediu desconto de tempo e planeou a jogada final: António Areia encontrou espaço na ponta direita e concluiu no cara a cara com Hernández, colocando o resultado final em 28-29 para o FC Porto.