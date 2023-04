Novak Djokovic soma quinta derrota frente a um compatriota

Tendo em conta o historial entre ambos, poucos adivinhariam a vitória de Dusan Lajovic sobre o número um mundial, Novak Djokovic, em Banja Luka. Nos dois duelos anteriores, o menos cotado dos sérvios tinha ganho somente quatro jogos, mas soube aproveitar o momento menos bom do compatriota para somar a maior vitória da sua carreira, por 6-4, 7-6 (8/6), depois de salvar 15 dos 16 break-points que enfrentou.

Lajovic, actual 70.º no ranking, sentiu-se “esmagado” pelas emoções depois de eliminar o amigo do Srpska Open e nem comemorou. “São sensações mistas porque estou a jogar em frente de compatriotas e contra o 'Nole', que é um bom amigo e um herói no nosso país. Vencê-lo é uma coisa que nunca pensei ser possível, mas aconteceu”, afirmou Lajovic que terá de enfrentar nas meias-finais outro sérvio, o vice-campeão do Millennium Estoril Open, Miomir Kecmanovic (33.º). O outro finalista sairá do confronto entre Andrey Rublev (6.º) e Alex Molcan (73.º).

Novak Djokovic acusou falta de intensidade e não aproveitou a vantagem de 6/3 no tie-break, contribuindo para sofrer a quinta derrota frente a compatriotas – primeira desde 2012. “Senti-me lento, fraco, fora de ritmo. Joguei bem em alguns momentos, mas no geral estive abaixo do meu nível; não tão baixo como em Monte Carlo, mas muito desiludido”, afirmou Djokovic que, a partir de quarta-feira, estará em acção no Masters 1000 de Madrid. “Nas épocas passadas foi um pouco assim: um mau começo, lento e, depois, fui melhorando até ao final da época de terra batida. Espero que aconteça o mesmo desta vez”, frisou o líder do ranking.

Na final de pares do Srpska Open vai estar Francisco Cabral, que no torneio bósnio faz equipa com o cazaque Aleksandr Nedovyesov.

No Barcelona Open, Carlos Alcaraz (2.º) avançou para as meias-finais depois de ganhar, por 7-6 (7/5), 6-4, um duelo intenso com o também espanhol Alejandro Davidovich Fokina (38.º) no court que leva o nome de Rafa Nadal – que também foi notícia ao anunciar a desistência do Masters 1000 de Madrid. Nas meias-finais deste ATP 500, Alcaraz defronta Daniel Evans (26.º) e Stefanos Tsitsipas (5.º) joga com Lorenzo Musetti (20.º) – que beneficiou da desistência de Jannik Sinner (8.º).

Em Munique, Taylor Fritz (10.º) derrotou Dominic Thiem (101.º), por 6-3, 6-4, e, nas meias-finais do BMW Open, vai defrontar Botic van de Zandschulp (29.º). A outra meia-final será disputada entre Holger Rune (7.º) e Christopher O’Connell (82.º).

Por cá, a chuva interrompeu a programação do ATP Challenger 125 que decorre no Jamor. Neste sábado, ficarão concluídos os quartos-de-final, com Pedro Sousa (462.º no ranking) a defrontar o canadiano Steven Diez (269.º), às 10 horas. À tarde, serão disputadas as meias-finais do torneio masculino.

Não antes das 11 horas, Francisca e Matilde Jorge discutem o acesso à final de pares do Oeiras Ladies Open. No caso de somar a 18.ª vitória consecutiva no circuito profissional, a dupla lusa disputa, ainda no sábado, a final deste torneio da categoria ITF 100.