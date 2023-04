Benfica: o cubo de Schmidt está desalinhado

Um inquérito promovido há dias pelo jornal A Bola mobilizou 44 mil leitores. A pergunta era clara: de quem é a culpa da crise do Benfica? Independentemente da metodologia ou do carácter mais ou menos científico do questionário, o que ressalta das respostas é uma divisão incontornável de opiniões, dispersas entre o dedo do treinador, a performance dos jogadores, a interferência das arbitragens e a gestão do presidente, por esta ordem. Ainda que não se conheça, até ver, um ritual pronto-a-usar para exorcizar o demónio da quebra de rendimento, há pelo menos motivos de sobra para reflectir.

