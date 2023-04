Volkswagen ID.7 anunciado com autonomia até 700km

A gama eléctrica da Volkswagen tem um novo membro: o ID.7, concebido para substituir a actual Passat, é anunciado como uma “limusine confortável para viagens de longa distância”, capaz de percorrer até 700 quilómetros com uma única carga. O modelo deverá chegar aos mercados europeus e à China ainda durante 2023.

Com quase cinco metros de comprimento e assente na plataforma MEB, o 7 é o primeiro da família ID a incluir uma nova geração de unidades motrizes, cujo foco é a eficiência, e também o mais potente entre os modelos eléctricos da VW: 210 kW, que equivalem a cerca de 280cv. Na calha, estão ainda baterias de diferentes capacidades, que poderão assegurar uma autonomia de até 700 quilómetros e admitir carregamentos ultrarrápidos, até uma potência de 200 kW.

Foto O ID.7 é anunciado com um “novo conceito de funcionamento”, apresentando um ecrã para o sistema de informação e entretenimento de 15 polegadas DR

“O ID.7 estabelece novos padrões de eficiência com base na plataforma modular eléctrica (MEB). O nosso objectivo é um alcance de até 700 quilómetros, de acordo com o WLTP, possível graças a uma excelente aerodinâmica e a um aumento significativo da eficiência nas áreas do grupo motopropulsor e da gestão térmica”, observou Kai Grünitz, do Conselho de Gestão da Marca responsável pelo Desenvolvimento.

O ID.7 é anunciado com um “novo conceito de funcionamento”, apresentando um ecrã para o sistema de informação e entretenimento de 15 polegadas, um visor de realidade aumentada, bancos com massagem e tejadilho panorâmico regulável electronicamente, podendo ser alternado entre configurações opaca e transparente.

Entre os sistemas de apoio à condução, o ID.7 chegará com assistente em viagem com swarm data, que pode assumir o controlo lateral e longitudinal do veículo conforme necessário. E, quando chega a hora de estacionar, o automóvel poderá executar manobras assistidas de diferentes formas: uma delas é o estacionamento com função de memória ao longo de uma distância até 50 metros e que pode ser gerida a partir do exterior, recorrendo a uma aplicação no telemóvel.

O novo ID.7 é um dos dez novos modelos eléctricos que serão lançados pela Volkswagen até 2026. Ainda neste ano, a marca, além do ID.7, tem previstos o novo ID.3 e o ID. Buzz de longa distância entre eixos. Para 2026, estão previstas as estreias de um SUV compacto eléctrico e da versão de produção do ID. 2all.

“O nosso objectivo é atingir uma quota de 80% de carros eléctricos na Europa até 2030. A partir de 2033, a Volkswagen produzirá apenas veículos eléctricos na Europa", assegura Thomas Schäfer, CEO da Volkswagen, citado em comunicado.