P24. “Uma boa inclusão dos migrantes passa por garantir celeridade no acesso à documentação”

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendonça Mendes, vai tutelar a Agência Portuguesa para as Minorias, Migrações e Asilo (APMMA), aprovada, na quinta-feira, em Conselho de Ministros. A criação da APMMA é o último passo do fim dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e recolherá os seus funcionários administrativos. A ministra assume ao PÚBLICO que esta solução representa o “novo paradigma de olhar as migrações”. Neste P24 ouvimos um excerto da entrevista realizada pela jornalista São José Almeida.

