As “polaroids” dos Lemon Lovers levam-nos em tour pela Europa

Treze países, 23 concertos: estas são as contas fáceis da quarta digressão europeia dos Lemon Lovers. Arrancaram com a carrinha cheia do Porto, onde regressaram um mês depois, cansados mas felizes, a um concerto-festa de boas-vindas no estúdio no Centro Comercial STOP.

Não esquecem o que deram em Paris, no regresso ao Supersonic, conta Victor Butuc, ainda “a recuperar da tour mais produtiva e exigente” que tiveram.“Apesar de já lá termos tocado, não estávamos à espera da reacção do público. A sala estava mesmo cheia, olhámos uns para os outros e sentimos mesmo o reconhecimento, soube muito bem”, acrescenta João Pedro Silva, o vocalista e outra metade da formação original da banda.

Nos dias livres, que eram poucos, conheceram cidades novas, como Praga, e voltaram à Roménia, um momento especial para Butuc, que aproveitou para visitar o pai, “apesar da estica que foi sair da Itália, ir à Croácia e voltar à Suíça”.

O itinerário, como tudo o resto quando pousa as baquetas, ficou a cargo de Victor Butuc, que admite já estar a pensar na próxima, em salas que estão na checklist da banda.

Cá em Portugal, havia o sonho de pisar o palco principal do Paredes de Coura (check, em 2022). Agora, falta “repetir num horário diferente”.

Nestas polaroids, estão os dois músicos e os guitarristas João Parreira e Simone Carugati, o baixista Pedro Castilho, o teclista Rui Souza e o fotógrafo Rafael Farias. Guardar os momentos em polaroids é uma tradição que começou na sala de ensaios, com dezenas destas fotografias nas paredes. Virou tradição e imagem da banda, dizem — e ainda há espaço para muitas mais.