França: violência volta a marcar protestos contra reforma das pensões

Em França, centenas de milhares de pessoas voltaram nesta quinta-feira às ruas para protestar contra a reforma do sistema de pensões — de acordo com as autoridades, foram cerca de 570 mil manifestantes; para os sindicatos, perto de dois milhões.

O décimo primeiro dia de manifestações ficou também marcado por novos confrontos com as autoridades, terminando com, pelo menos, 111 pessoas detidas e 154 polícias feridos, alguns com gravidade, segundo avançou o ministro do Interior do país, Gérald Darmanin. Já o número de manifestantes feridos não foi confirmado.

Nantes, no Noroeste francês, terá sido uma das cidades palco de maior violência, com a polícia a responder com gás lacrimogéneo e canhões de água para controlar os milhares de pessoas que protestavam.

Os sindicatos convocaram ainda nova mobilização nacional convocada para 13 de Abril, na véspera do anúncio da decisão do Conselho Constitucional sobre o aumento da idade da reforma.

