PRR tem de ser executado e rápido, avisa Marcelo e concorda Costa

O Presidente da República alertou para uma corrida em contra-relógio na execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), avisando que o tempo é limitado e que é preciso acelerar, mas expressando ao mesmo tempo confiança de que os prazos vão ser cumpridos. Marcelo Rebelo de Sousa assumiu-se ainda como um “catalisador positivo” junto do Governo, advertindo que vai continuar a ser exigente. Esta sexta-feira, Marcelo e Costa estiveram juntos durante todo o dia em visitas por projectos que contam com o apoio deste programa de fundos europeus, no âmbito da iniciativa "PRR em Movimento”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt