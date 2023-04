Venha a biblioterapia

Foi antes do Natal, no restaurante Mariana em Afife, que me mostraram a factura de um livro meu com uma comparticipação de 50% pela Câmara de Caminha. Não tinha acreditado, mas depois falei com um funcionário da câmara que me confirmou que há um acordo informal com as livrarias do concelho, em que a câmara se responsabiliza por metade do preço do livro.

