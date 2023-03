Se estás cá alguém passou por isto: as melhores fotografias de nascimento de 2023

Atenção: esta fotogaleria contém imagens explícitas que podem impressionar os mais sensíveis.

As imagens vencedoras da competição que "celebra a beleza do nascimento e as competências dos fotógrafos de todo o mundo" estão cá fora, anunciou a organização do Concurso Anual de Fotografia Profissional de Nascimento ao P3. As 33 imagens vencedoras mostram momentos de dor, mas também de felicidade e entusiasmo diante de um futuro na companhia de um novo ser. "A fotografia de nascimento descreve a alegria e a magia de trazer uma nova vida a este mundo, celebrando a família", lê-se, na descrição do concurso.

As imagens, divididas por quatro categorias — Nascimento, Trabalho de Parto, Detalhes de Parto e Pós-parto —, descrevem "um dos momentos mais poderosos" das vidas de mães, pais e filhos. A imagem vencedora, da autoria da alemã Annemarie Fuckel, que trabalha em Frankfurt, mostra um recém-nascido ainda envolto no saco amniótico.

"Estamos incrivelmente orgulhosos dos fotógrafos que submeteram imagens à competição desta edição porque, apesar das dificuldades sentidas nos últimos anos, revelaram uma enorme resistência à adversidade e desafios imprevistos", continua a organização, aludindo a pandemia de covid-19, que forçou muitos profissionais à suspensão da sua actividade.

Para desmistificar e dar visibilidade aos processos de perda gestacional, o concurso também integra a subcategoria Dificuldades e Perda. "Desejamos honrar as pessoas que experienciam abortos espontâneos ou a perda dos seus filhos no parto, que são uma em cada quatro."