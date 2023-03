Roger Schmidt renova o seu contrato com o Benfica

Já havia rumores mas agora é a confirmação oficial. Roger Schmidt prolongou a sua ligação com o Benfica até 2026. O actual treinador dos benfiquistas chegou a acordo com os "encarnados" e prolongou o seu actual contrato, que terminava no final da próxima temporada.

A renovação contratual do treinador alemão irá ainda pressupor uma melhoria das condições salariais. Roger Schmidt recebia cerca de um milhão de euros/ano e verá o seu salário subir para, sensivelmente, o dobro. Já a sua cláusula de rescisão, que era de 10 milhões de euros, deve igualmente subir.

Roger Schmidt, de 56 anos, chegou esta temporada ao Benfica e soma, até ao momento, 35 vitórias em 43 jogos. Antes, o treinador alemão passou pelo Paderborn e pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha, pelo Red Bull Salzburgo, da Áustria, pelo Beijing Guoan, da China, e pelo PSV, dos Países Baixos.

"Estou no sítio certo"

Em declarações prestadas ao site do Benfica, Roger Schmidt não escondeu a sua satisfação com este desfecho. "Para ser sincero, no início não esperava assinar um novo contrato tão cedo, mas faço-o com 100% de convicção. Sinto que estou no sítio certo e fico muito satisfeito por o Benfica acreditar em mim", começou por afirmar o técnico dos benfiquistas.

"Temos uma excelente equipa e os adeptos são fantásticos! Esperamos continuar a jogar bom futebol, vamos atrás de títulos e isso é uma grande motivação para mim! Foi uma decisão clara, para mim, permanecer mais tempo no Benfica", acrescentou Schmidt antes de perspectivar a próxima temporada: "A principal missão é fazer os adeptos felizes! Isso acontece quando jogamos bom futebol e ganhamos títulos! Somos o Benfica, temos de jogar para conquistar títulos! É o nosso objectivo, para que os adeptos possam celebrar! Vamos dar o nosso melhor para fazer isso nesta primeira temporada, mas também nos anos seguintes: queremos vencer."