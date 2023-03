Katie Mitchell sob o magnetismo de Orlando

Na sua primeira visita à Schaubühne am Lehniner Platz, em 1989, numa altura em que recebera uma bolsa para realizar pesquisa em teatros europeus (como parte da sua formação como encenadora), Katie Mitchell sentou-se na mítica sala berlinense, farol da produção teatral contemporânea, para assistir a uma encenação de Robert Wilson. Era uma estreia em grande: na Schaubühne pela primeira vez, perante o mais recente espectáculo de um dos mais revolucionários e marcantes criadores teatrais das últimas décadas — no caso, uma adaptação do romance Orlando, de Virginia Woolf, transformado num monólogo interpretado por Jutta Lampe (mais tarde, nas versões francesa, inglesa e chinesa da mesma produção, o palco seria oferecido a Isabelle Huppert, Miranda Richardson e Hai-Ming Wei). Esgravatando na sua memória, Katie Mitchell não encontra uma imagem muito viva daquilo que se passava em cena: “Para ser honesta”, diz ao Ípsilon, “não me lembro de grande coisa. Talvez fosse um pouco estático para o meu gosto.” Aquilo que verdadeiramente a marcou nessa experiência foi, afinal, ver-se pela primeira vez na pele de espectadora do teatro berlinense.

