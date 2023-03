A errância feliz de Adriana Calcanhotto, num disco de ressurgimento pós-pandémico

Depois de Só, Adriana Calcanhotto volta aos discos, e muito bem acompanhada. Juntou o trio que com ela gravara Micróbio do Samba (2011), adicionou-lhe um trio de metais e o resultado é um álbum intenso e festivo, a celebrar o pós-pandemia (Só, como devem lembrar-se, tinha por subtítulo Canções da Quarentena). Chamou-lhe Errante e tem a marca de alguém que tem sabido transitar entre lugares e géneros com proveito musical. Com lançamento mundial marcado para este último dia de Março, já tem digressão marcada para Maio e Junho em Portugal, em nada menos do que seis concertos em seis locais. A estreia será em Coimbra, cidade à qual Adriana se encontra ligada desde há anos, no Convento de São Francisco, dia 24 de Maio. Seguir-se-ão Lisboa (dia 26, CCB), Estarreja (27, no Cine-Teatro local), Ponta Delgada (29, Teatro Micaelense), Porto (sai 31, Casa da Música) e, por fim, Faro (23 de Junho, Teatro das Figuras).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt