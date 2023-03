A Casa da Música já realizou mais de 5000 concertos à entrada nos 18 anos

O regresso dos Tangerine Dream, a despedida do maestro Leopold Hager, uma festa no “eléctrico chamado 18” e a atenção aos amigos de Stockhausen no programa do aniversário.

A Casa da Música vai entrar “na casa dos 18” anos e a sua administração e direcção não quiseram deixar passar a data em claro – vão assinalá-la com 18 espectáculos na segunda quinzena de Abril, entre os dias 14 e 29, com o reforço da agenda que já era conhecida: a vinda da banda alemã Tangerine Dream (dia 26) e a realização, em duas partes (dias 14 e 15), de um DJset com nomes de referência da música de dança e do jazz, intitulado Um Eléctrico Chamado 18, são as principais novidades.