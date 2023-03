Direcção Executiva mantém fecho rotativo das urgências obstétricas até final de Maio

O problema da falta de médicos obstetras na região de Lisboa e Vale do Tejo continua. No final de Maio haverá nova avaliação das medidas implementadas.

A Direcção Executiva do SNS (DE-SNS) decidiu prolongar o encerramento rotativo aos fins-de-semana das urgências obstétricas até ao final de Maio. No final desse período haverá uma nova avaliação da situação. Médicos especialistas e internos das regiões Norte e Centro têm ajudado a completar escalas das unidades mais carenciadas de Lisboa e Vale do Tejo.

O anunciou foi feito esta quarta-feira, em comunicado. “Em função da avaliação do desempenho da Operação ‘Nascer em Segurança no Serviço Nacional de Saúde’, durante estes mais de 3 meses de duração, é preferível, de forma prudente e cautelosa, a continuação da presente metodologia, durante os meses de Abril e Maio de 2023, e realizar nova avaliação no final deste período, sendo que a exigência das respostas e a dificuldade na sua concretização aumentaram de forma reconhecida”, diz a DE-SNS na nota que dá conta da decisão.

Segundo o plano, as urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Santa Maria, Maternidade Alfredo da Costa e de Cascais “mantêm-se sempre a funcionar de forma normal e ininterrupta”. Durante os fins-de-semana, as urgências dos hospitais Amadora-Sintra e São Francisco Xavier funcionam de forma alternada. Os Hospitais de Loures e de Vila Franca de Xira “cooperam e partilham recursos no sentido de garantir o funcionamento rotativo” das urgências nos fins-de-semana.

Também o Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, o Hospital Garcia de Orta (Almada) e o Centro Hospitalar de Setúbal vão manter o esquema de cooperação e de partilha de recursos. “Durante os fins-de-semana, o Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta mantém-se a funcionar de forma normal e ininterrupta, enquanto o Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo alterna o acesso com o Serviço de Urgência Externa de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar de Setúbal”, explica a DE-SNS.

Também aos fins-de-semana, a urgência do Hospital de Santarém vai alternar o acesso com os Serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia do Centro Hospitalar do Oeste e do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Em esquema rotativo, uma destas unidades estará em funcionamento pleno durante o fim-de-semana enquanto as restantes estarão em plano de contingência.