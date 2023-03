Ucrânia, Irão e crise climática dominam imagens finalistas do World Press Photo

A guerra na Ucrânia, os protestos históricos no Irão e os efeitos da emergência climática em vários continentes são alguns dos temas vencedores da competição regional do World Press Photo 2023, que premiou 24 fotojornalistas e atribuiu seis menções honrosas. “As fotografias que escolhemos para representar 2022 são indicativas deste momento no tempo e servirão como documentos históricos do que foi o ano, para que as gerações vindouras possam recordá-los e, esperamos, aprender com eles”, diz o presidente do júri, Brent Lewis, editor de fotografia do diário The New York Times, comentando as escolhas anunciadas esta quarta-feira.

