Um nu sensual que pode ter sido pintado por Aurélia de Sousa surpreendeu em leilão

Obra atribuída à pintora por uma familiar foi a leilão esta semana. Revela um nu feminino cheio de erotismo. Mesmo com algumas dúvidas, o mercado reagiu e a obra foi arrematada pelo triplo do preço.

A leiloeira Cabral Moncada vendeu na segunda-feira uma tela não assinada que atribui à pintora portuguesa Aurélia de Sousa (1866-1922) por mais do triplo do valor com que foi à praça. Com um preço-base de cinco mil euros, foi vendida por 18 mil euros, em Lisboa.