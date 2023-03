Jogos com História: A grande lição do “Major Galopante”

Nuno Santos faz magia na área e Puskás vem à conversa. Pedro Gonçalves deixa meio mundo de boca aberta em Londres e volta a falar-se do génio húngaro dos anos 50 e 60 do século XX.

Em 2009, a FIFA distinguiu pela primeira vez na sua gala anual o autor do melhor golo do ano e o Prémio Puskás foi para Cristiano Ronaldo, com o míssil disparado no Dragão ao serviço do Manchester United. Este ano, pelo menos dois portugueses são candidatos à distinção: Nuno Santos e Pedro Gonçalves. O primeiro marcou “de letra” frente ao Boavista, o segundo gelou o Arsenal com um chapéu de 50 metros. O espírito de Puskás, pelos vistos, paira no balneário do Sporting. Mas quem foi este jogador mítico?