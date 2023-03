Braga vence Prémio de Mobilidade Sustentável da Comissão Europeia

Iniciativas relacionadas com mobilidade e dinamização de actividades para todas as idades foram alguns dos elogios do júri do prémio.

Braga foi a cidade vencedora do Prémio de Mobilidade Sustentável da edição de 2022 da Semana Europeia da Mobilidade, atribuído pela Comissão Europeia, anunciou esta sexta-feira o município.

Em comunicado, a autarquia refere que para a atribuição do prémio contribuíram a cooperação da câmara com dezenas de empresas no encerramento de ruas ao trânsito, a dinamização de actividades lúdicas para todas as idades, a realização de sessões de sensibilização sobre a importância da mobilidade urbana sustentável e os esforços para a implementação de infra-estruturas permanentes para uma mobilidade urbana sustentável.

"Entre melhorias na cidade, é destacado o projecto School Bus nas escolas do concelho, a criação de ciclovias, novos lugares de estacionamento para bicicletas, tal como um sistema partilhado, o alargamento de zonas pedestres e novos espaços verdes, a modernização da frota de transportes públicos para veículos eléctricos, a redução dos limites de velocidade em zonas escolares, a criação de condições para pessoas com mobilidade reduzida e uma infra-estrutura rodoviária mais segura", acrescenta.

Para a vereadora Olga Pereira, o município tem feito "um trabalho muito intenso para melhorar a mobilidade em Braga" e o prémio "é mais um estímulo para continuar a trabalhar para uma mobilidade cada vez mais sustentável, em benefício de uma melhor qualidade de vida para todos".

Olga Pereira destacou o compromisso do município em criar uma melhor envolvência entre pessoas, empresas e escolas e universidades, através da mobilidade urbana sustentável.

Lembrando que a cota modal relativa ao transporte individual é "ainda bastante elevada", Olga Pereira sublinhou que estão a ser construídas ciclovias para que a cidade "passe a contar com 25 quilómetros de vias dedicadas".

O investimento no transporte público, com a aquisição de 13 veículos eléctricos e 25 a gás natural foi outro dos temas abordados pela vereadora, que adiantou que este ano vão ser adquiridos mais 30 autocarros eléctricos.

"Estamos a investir na mudança de mentalidades e na repartição modal. Com isto esperamos sensibilizar a população para as vantagens de adoptar modos suaves de transporte, como andar a pé e de bicicleta, favorecendo a economia individual e a saúde colectiva, através da diminuição da pegada carbónica", referiu.

Além de Braga — que recentemente também concorreu a capital europeia da cultura —, eram finalistas a este prémio a cidade de Sófia, na Bulgária, e Zagreb, na Croácia.

"Melhores conexões" foi o tema central da Semana Europeia da Mobilidade que se realizou em Setembro de 2022.

De entre as actividades realizadas em Braga, o município destaca a implementação do projecto "Eu já passo aqui", que consiste no alargamento de passeios, eliminação de barreiras arquitectónicas ou a criação de passadeiras sobrelevadas.

A realização de projectos colaborativos de redistribuição do espaço público, passeios intermodais para a comunidade escolar, um passeio nocturno de bicicletas, a introdução das bicicletas partilhadas, conferências e acções de sensibilização sobre o estacionamento ilegal foram outras das actividades.