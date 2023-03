Francisco Oliveira Fernandes: Crise financeira? “Atentos, críticos, mas não extremamente preocupados”

O CEO do Banco Carregosa está “bastante tranquilo relativamente à estabilidade e segurança do sistema”.

Francisco Oliveira Fernandes, presidente do conselho executivo do Banco Carregosa, acredita que se aprendeu "extraordinariamente" com a crise de 2008 e que hoje a regulação bancária criou a "confiança" necessária ao sistema financeiro. Em entrevista ao Interesse Público, a que pode assistir no site do PÚBLICO, afirma que a regulação no espaço europeu "é mais exigente" do que a aplicada aos bancos regionais americanos.