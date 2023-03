Atletismo: sanção por doping levantada, mas russos ainda não podem competir

A World Athletics levantou nesta quinta-feira a suspensão que, em 2015, tinha aplicado à Federação Russa de Atletismo (FRA) na sequência do escândalo de dopagem patrocinada pelo Estado descoberto há oito anos. Ainda assim, os atletas russos e bielorrussos continuam impedidos de competir nas provas internacionais, fruto das sanções decorrentes da guerra na Ucrânia.

Na base de uma suspensão tão longa esteve não só o plano de dopagem transversal detectado no desporto russo, mas também a ausência de medidas efectivas de combate ao doping por parte das autoridades do país.

Agora, Rune Andersen, dirigente da World Athletics responsável pelo caso, afirmou que tem assistido a mudanças e que está satisfeito com "a nova cultura de boa governança e tolerância zero ao doping na organização", pelo que o conselho do organismo que rege o atletismo mundial decidiu levantar as sanções.

Nos anos mais recentes, vários atletas russos têm sido autorizados a competir na cena internacional desde que sejam capazes de mostrar um currículo impoluto em matéria de dopagem, mas também eles continuarão arredados dos grandes palcos por força da invasão da Ucrânia pela Rússia.