Com o projecto Middle Finger podes mostrar o dedo do meio em qualquer lugar

O projecto de protesto de Ai Weiwei abre-se a todos com a plataforma Avant Arte. Qualquer pessoa pode levantar o dedo do meio onde quiser, basta utilizar o Google Maps.

A plataforma Avant Arte, inspirada no trabalho de décadas de Ai Weiwei, permite mostrar um dedo do meio virtual a qualquer parte do mundo — marco histórico, monumento ou, se quiseres um lado mais pessoal, ao teu local de trabalho (sem receberes uma chamada dos recursos humanos).

No mapa do Google Maps, que surge na plataforma, basta seleccionar uma localização e é automaticamente criada uma montagem da mão do artista a levantar o dedo do meio a uma rua ou edifício. O objectivo é dar ao utilizador a oportunidade de partilhar a sua “perspectiva sobre o poder”, explica o artista chinês.

Na página oficial do projecto Middle Finger, Ai Weiwei acrescenta que o dedo do meio é uma parte do corpo que fica muitas vezes esquecida e “é bom recordar que esta parte do nosso corpo pode apontar para algo – uma instituição, ou alguém que represente poder – para que eles saibam, e para que vocês mesmos saibam, que vocês existem”.

Foto Ai Weiwei com fotografias do projecto que desenvolve desde 1989. Daniel Rocha

O artista, que vive actualmente em Montemor-o-Novo, trabalha desde 1989 no projecto a que chamou Study of Perspective e tem registado este gesto nas suas fotografias desde então. Nesse ano, centenas de manifestantes foram mortos pelo Governo chinês na Praça Tiananmen, em Pequim, massacre que motivou o seu movimento artístico.

A plataforma online surge no seguimento da exposição Making Sense, no Design Museum, em Londres. A 30 de Março será lançada uma edição de impressões, a Middle Finger in Red, que deverá ficar disponível durante 24 horas.