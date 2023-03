O Carvalho do Padre Zé, a história da árvore e do nome que lhe foi dado

João Gonçalo explica que “este é mesmo um caso raro”, já que nesta região raramente se encontram exemplares desta espécie com “dimensões sequer parecidas”. Com “ramos enormes, altamente retorcidos”, a casca do Carvalho do Padre Zé tem várias fendas, a que João prefere chamar de “muitas zonas onde muitos seres vivos pode esconder-se”, desde pequenas cavidades por onde se esgueiram escaravelhos até orifícios onde cabem morcegos ou até cobras, assim como os buracos dos ninhos de pica-pau.

