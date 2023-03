El clásico deixa Barcelona com uma mão e quatro dedos no título

Talvez faltem apenas um ou dois dedos para que o Barcelona agarre o título espanhol com as duas mãos. Neste domingo, no el clássico, a equipa catalã fez o que mais lhe importava: primeiro, não perdeu. Depois, ainda fez mais, porque venceu a partida. E tem, assim, o título praticamente garantido. Houve 2-1 frente ao Real Madrid, no Camp Nou, resultado que permite aos catalães ficarem com 12 pontos de vantagem no topo do campeonato.

Em Camp Nou, o Barcelona foi, em geral, a melhor equipa em jogo. Na primeira parte, porque teve várias oportunidades de golo. Na segunda, porque, além de mais algumas ocasiões de perigo, conseguiu controlar o jogo com bola.

Com 1-1 no marcador ao intervalo, a ideia foi usar as virtudes na posse de bola para poder defender-se melhor – dificilmente uma equipa marca um golo sem ter a bola. Bom, talvez não seja bem assim, porque o 1-0 surgiu aos 9’, num lance em que Ronald Araújo marcou um autogolo – foi a excepção àquela regra.

Sergi Roberto empatou o jogo poucos instantes antes do intervalo e, na segunda parte, a equipa de Xavi mostrou-se bastante adulta, pela forma como percebeu que o jogo mais vertiginoso da primeira parte não encaixava na ideia de segurar um empate – até porque Vinícius teve vários momentos em que fez o que quis da defesa do Barça.

Já nos últimos dez minutos, um golo marcado por Asensio foi invalidado pelo VAR por fora-de-jogo. Mesmo tendo em conta os tais nove pontos iniciais, que poderiam passar a seis, poderia ter sido o golo que relançava o campeonato. Não havendo golo, dificilmente haverá título – para o Real.

Depois do lance de Asensio, o Barcelona chegou ao 2-1 já nos "descontos", com um golo de Kessié. Em menos de dez minutos, Real passou de ter o título relançado, para depois o ter como improvável e, mais tarde, acabar a vê-lo como uma completa utopia.