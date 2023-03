António Cunha: “A única coisa que o centralismo faz bem é descapacitar os territórios”

A opção de centralizar na Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) os museus e monumentos actualmente geridos pelas Direcções Regionais de Cultura (DRC), com a previsível criação de novos serviços desconcentrados no território, “é algo tão anacrónico que se torna difícil de comentar”, confessa o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt