Primavera traz tempo mais seco, mas aguaceiros podem voltar

Avizinham-se dias com menos chuva, mas a meio da próxima semana os aguaceiros podem regressar. Com a Primavera, que chega na próxima segunda-feira, 20 de Março, vêm os dias mais amenos. As noites podem ser frias, já que as temperaturas mínimas vão descer. São variações “normais” numa altura de transição de estações, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os aguaceiros continuam até sábado, 18 de Março, sempre mais intensos a norte – nos pontos mais altos da serra da Estrela pode mesmo nevar.

A semana começa seca, mas é melhor não guardar logo os guarda-chuvas. Jorge Ponte, meteorologista do IPMA, adianta que “há a possibilidade de sermos afectados por alguns sistemas frontais” — a precipitação pode regressar a meio da próxima semana, principalmente no Norte e centro. Mas, salvaguarda, esta é uma previsão com “alguma incerteza associada”, porque a janela de tempo é grande.

As temperaturas máximas vão aumentar e podem chegar aos 20 graus Celsius. Ao PÚBLICO Jorge Ponte confirma que algumas localidades no Interior Sul podem até ultrapassar este valor. Os dias vão ser amenos, com pouca nebulosidade, típicos desta altura do ano. Já as temperaturas mínimas vão descer em todo o território nacional. A formação de geada é expectável em algumas regiões do Norte e centro, que vão marcar temperaturas perto dos zero graus Celsius.

Mantém-se, até este sábado, 18, de manhã, o aviso amarelo de agitação marítima. Têm-se registado ondas de quatro metros na costa ocidental.

