Madeira-Toronto: Azores Airlines garante voo semanal directo

A Azores Airlines, companhia subsidiária do Grupo SATA, vai operar um voo semanal directo entre a Madeira e Toronto, no Canadá, a partir do dia 2 de Junho, anunciou o Governo Regional.

De acordo com um comunicado da Secretaria do Turismo e Cultura da Madeira, a saída de Toronto ocorrerá à sexta-feira às 20h45 (hora local), com chegada à Madeira às 11h20 de sábado.

Por seu turno, a partida do Funchal acontecerá ao sábado às 12h25, com chegada a Toronto às 19h30 (hora local).

"As viagens serão realizadas com o Airbus A321 LR, com 190 lugares e duas classes de serviço", esclarece a secretaria regional, sublinhando que a Associação de Promoção da Madeira (AP Madeira) já está a colaborar com a companhia açoriana em campanhas "co-branding" e outras acções promocionais conjuntas no Canadá.

Por seu lado, a directora de Marketing e Vendas do Grupo SATA, Graça Silva, citada no comunicado, refere que a aposta neste voo decorre do "crescimento expressivo" do número de turistas que têm escolhido os voos da companhia açoriana Azores Airlines com destino à Madeira.

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, também citado no comunicado, refere que a operação de Toronto "constitui um momento de grande satisfação para a região, que trabalhava para que se tornasse uma realidade", depois de conseguir "solidificar a ligação directa a Nova Iorque o ano inteiro".