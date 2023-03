Prémios Young Lions querem levar as duplas mais criativas a Cannes

A competição, que termina em Abril, tem como objetivo seleccionar sete duplas que vão representar Portugal no Festival Internacional de Criatividade de Cannes, em Junho.

Estão abertas as candidaturas para o Young Lions 2023, uma competição na área da comunicação e do marketing destinada a duplas de jovens até aos 30 anos, que trabalhem em empresas portuguesas. Os vencedores vão representar Portugal no Festival Internacional de Criatividade de Cannes, que faz 70 anos.

A primeira fase de inscrições, que deve ser feita na página oficial do concurso, termina na próxima segunda-feira, dia 20 de Março. As candidaturas estão abertas para as categorias de filme, marketing, design, imprensa/outdoor, relações-públicas e digital.

Nesta primeira fase de candidaturas, os participantes devem submeter um portefólio ou um CV, acompanhado dos seus nomes e da categoria a que concorrem. Até ao dia 4 de Abril, a organização vai divulgar a lista dos 70 finalistas que avançam para a segunda fase do concurso, o bootcamp.

Na fase final, que deve acontecer entre os dias 14 e 17 de Abril, todos os finalistas devem dar resposta a um desafio proposto pela marca que patrocina a categoria que estão a tentar representar. Daqui sairão as sete duplas mais criativas, uma por categoria, que vai representar Portugal em Cannes entre os dias 19 e 23 de Junho.

“Revisitar ícones históricos e personagens do imaginário colectivo que fizeram história” — e trazê-los para a actualidade — é o tema da edição deste ano, da qual o PÚBLICO é um dos parceiros de media.

O painel de júris é constituído por nomes como Ivo Purvis, Pedro Mesquita, Daniel Caeiro, Alberto Rui, Domingas Carvalhosa e Manuela Botelho.

Podes conhecer os vencedores da última edição do Young Lions Portugal aqui.