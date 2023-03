Volkswagen ID.2all, ou carro para todos, chega até 2026 por menos de 25.000€

A esta hora, o suspense ainda resiste. Mas já falta pouco para conhecer o novo concept que estará na base do ID.2, a ser revelado nesta quarta à noite, depois de ter sido descartado o protótipo a lembrar um crossover que a Volkswagen levou a Munique em 2021 sob o nome ID.Life. Mas já há muitos detalhes que se conhecem, a começar pelo facto de continuar em cima da mesa a possibilidade de vir a exibir a designação ID.Golf.

Durante a conferência de imprensa anual da Volkswagen, que decorreu na terça-feira, o CEO da marca, Thomas Schäfer, confirmou para já o nome do concept: ID.2all, um trocadilho com a expressão “para todos”, numa espécie de regresso às bases (afinal, Volkswagen significa “carro do povo”) ao criar um modelo com o propósito de atingir o mercado de massas.

No entanto, no passado, Schäfer já exaltara, numa entrevista ao Auto Express, o facto de “a designação Golf ter um enorme valor”, dando a entender que não pretende apagar o nome do portefólio do emblema.

Durante a revelação do balanço de 2022, a Volkswagen disse que a versão de produção do ID.2all será um dos dez próximos eléctricos que serão lançados até 2026. O novo modelo é descrito como “uma antevisão prática do primeiro VW eléctrico para todos”, com foco na acessibilidade económica. O ID.2all é a ideia de um eléctrico compacto por menos de 25 mil euros.

Construído sob a plataforma MEB Entry, que se baseia na que sustenta os já conhecidos ID.3 e ID.4, mas adaptada para carros de menores dimensões (além do vindouro eléctrico da VW, será a base dos modelos do mesmo segmento da Cupra ou da Skoda), a ideia é que o ID.2 (ou ID.Golf) faça a ponte entre o utilitário ID.1 e o ID.3.

O que também depressa se tornou público é que a VW trocou as formas quadradas do ID.Life por um visual mais próximo de um convencional hatchback, saído das linhas de design de Andreas Mindt, que, antes da VW, passou pelos gabinetes da Audi e da Bentley. O futuro ID.2 será montado em Martorell, o que sugere que será tecnicamente muito semelhante ao Cupra UrbanRebel, produzido também na fábrica catalã.

As dimensões ficarão dentro do segmento dos compactos, entre os 4 e os 4,3 metros de comprimento, mas a habitabilidade será desafogada, graças à plataforma pensada para eléctricos, que admite a criação de um piso plano e um capot mais curto. Ou seja, apesar de menor do que o Golf, o ID.2 será capaz de oferecer cinco lugares e semelhante espaço.

Em termos de grupos propulsores, a oferta será provavelmente o mais simples possível, até para controlar os custos de produção e, muito importante, limitar o peso do automóvel, mas não está descartada, segundo o Autocar, a hipótese de vir a existir uma versão GTI, recuperando o mito em torno da versão do Golf lançada em 1976.

A revelação do ID.2all surge um dia depois de a VW ter informado sobre os resultados financeiros do ano fiscal de 2022, reportando “um lucro operacional antes de efeitos extraordinários de 2,6 mil milhões de euros”, algo conseguido, afirma, “graças a uma gestão de vendas eficaz e a uma rigorosa optimização de custos”, ainda que a empresa se tenha ressentido com as restrições de abastecimento e os consequentes volumes de entrega mais baixos, sobretudo no segundo semestre do ano.

Já o futuro, adiantou-se, passa por “acelerar ainda mais a transição para a mobilidade eléctrica”. Tudo para que, até 2030, oito em cada dez automóveis vendidos na Europa sejam 100% eléctricos.

O objectivo traçado terá como aliados dez novos modelos BEV até 2026, quatro dos quais chegarão em breve: o ID.3 de segunda geração, o desportivo ID.3 GTX, o ID. Buzz de sete lugares e o ID.7, inspirado no Passat. “Os clientes podem esperar uma gama completa de Volkswagen”, declarou Thomas Schäfer.

A sua concretização passará por um plano de investimento a cinco anos de 180 mil milhões de euros, destinados a desenvolver software e a transformar a marca num hub eléctrico, com a criação de seis fábricas de baterias na Europa. Paralelamente, diz a marca, “a transformação na produção na Volkswagen está a progredir a um ritmo acelerado”, com a transformação de fábricas para a produção de eléctricos. O ID.7 e o ID.4 estão a ser produzidos em Emden, na Alemanha, sendo que, a partir do próximo Outono, a nova geração do ID.3 irá ser produzida na linha de montagem de Wolfsburgo.

A empresa vai investir cerca de 460 milhões de euros na transformação da sua fábrica principal até ao início de 2025. As fábricas de Zwickau e Dresden foram, entretanto, totalmente convertidas, e a produção do ID.4 já começou no ano passado em Chattanooga, nos EUA.