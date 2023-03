A melancolia das origens

Regresso a Seul é um belo filme sobre a procura das origens e todas as ambiguidades, práticas e emocionais, que tal viagem comporta. Segue o percurso de Freddie (Ji Min-Park), uma rapariga culturalmente de França, onde cresceu depois de ter sido entregue para adopção pelos pais biológicos. Por um impulso inexplicável, mas que tem a força auto-evidente dos impulsos, vai a Seul entrar em contacto com o centro de adopção por onde, vinte e tal anos antes, passou, numa tentativa de conhecer presencialmente os pais coreanos. Encontra primeiro a família do pai (e só no fim, numa belíssima cena, a mãe) para um choque cultural, mais até do que emocional, que tem tudo, até uma mistura de atracção/repulsa, para aprofundar a cisão no seu sentimento de pertença identitária. É francesa? É coreana? É uma falsa francesa, uma falsa coreana?

