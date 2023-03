Presidente da Câmara de Caminha negou aprovação do centro de exposições, mas aprovou

O actual presidente da Câmara de Caminha, Rui Lages, aprovou em Outubro de 2021 o Pedido de Informação Prévia (PIP) que viabilizava a construção do Centro de Exposições Transfronteiriço (CET) na Quinta do Corgo, junto à sede do concelho. Mas, um ano depois, no final de Setembro do ano passado, garantiu ao PÚBLICO, por escrito, que as obras não tinham sido iniciadas porque a autarquia ainda não tinha aprovado aquele PIP.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt