José fotografou a cor-de-rosa Casa de Serralves vestida de azul e amarelo

Natural do Porto, José Pessoa Neto teve, desde a década de 1980, quando foi construída, "a oportunidade de acompanhar de perto a integração" da Casa de Serralves "no meio cultural da cidade e do mundo". "É considerada uma obra-prima da Art Deco em Portugal e é uma casa icónica", sublinha. Por isso, o fotógrafo não perdeu a oportunidade de a fotografar com outra... aura: visitou-a debaixo da instalação Serralves em Luz — 2022, sob a direcção criativa de Nuno Maya, que entre Junho de 2022 e Janeiro de 2023 transformou o Parque de Serralves numa exposição de luz.

A obra arquitectónica não foi excepção e o fotógrafo captou imagens do exterior, mas também de detalhes, e daí nasceu uma série que baptizou Tão Longe, Tão Perto. José Pessoa Neto, que divide a sua fotografia em três categorias: arquitectura, obras de arte e fotografias de rua, venceu, em 2022, o prémio nacional dos Sony Awards, com uma fotografia da Ponte da Arrábida num final de tarde. Agora, fotografou à noite.